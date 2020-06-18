Iraklı sağlık çalışanı gözyaşları içinde "tedbirlere uyun" çağrısı yaptı - SÜLEYMANİYE
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Iraklı sağlık çalışanı gözyaşları içinde "tedbirlere uyun" çağrısı yaptı - SÜLEYMANİYE

Irak Kürt Böglesel Yönetimi'nde (IKBY) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin en fazla yaşandığı yer olan Süleymaniye vilayetindeki bir sağlık çalışanı gözyaşları içinde "tedbirlere uyun" çağrısı yaptı.

18.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:55

Irak Kürt Böglesel Yönetimi'nde (IKBY) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin en fazla yaşandığı yer olan Süleymaniye vilayetindeki bir sağlık çalışanı gözyaşları içinde "tedbirlere uyun" çağrısı yaptı.

Süleymaniye'de Kovid-19 hastaları için tahsis edilen Tahir Ali Vali Beg Hastahanesi'nde görevli sağlık çalışanı Nevzad Ahmed'in sosyal medyadan paylaştığı görüntülü mesaj büyük yankı uyandırdı.

Kovid-19 kaynaklı ölümlerin arttığı vilayette yaşanan durumu gözyaşları içinde anlatan Ahmed, salgının ciddiye alınması gerektiğini ve önüne geçilememesi durumunda büyük bir felakete dönüşebileceğini belirtti.

"İnsanlar birbiri ardına ölüyor. Sadece bugün 7 kişinin ölüm raporunu yazdım"

Ahmed, "Allah rızası için kendinizi koruyun. Vallahi bu bir felaket. Şu anda 4 cenaze hastanede bekliyor. İnsanlar burada birbiri ardına yaşamını yitiriyor. Sadece bugün virüs nedeniyle vefat eden 7 kişinin ölüm raporunu yazdım." dedi.

Ülkenin sağlık altyapısındaki yetersizliğe dikkati çeken Ahmed, şunları söyledi:

"Salgın kontrol edilemiyor. Sağlık altyapımız çok sınırlı. Sizden ricam kimseyi dinlemeyin ve kendi önlemlerinizi kendiniz alın. Sağlık tedbirlerinizi alın. İnanın bu salgın kontrol edilemiyor."

Ahmed ayrıca Iraklılara "bu salgını önemsemeleri, aksi takdirde sevdiklerini ebediyen kaybedebilecekleri" uyarısında bulundu.

IKBY makamlarının Kovid-19'a ilişkin paylaştığı son verilere göre, bölgede kaydedilen virüs kaynaklı 75 can kaybından 63'ü Süleymaniye 12'si Erbil'de görüldü.

Süleymaniye'deki can kaybının Erbil, Duhok ve Halepçe'ye göre daha fazla olmasının nedeninin halkın sağlık tedbirlerine tam olarak uymaması, hızlı bir şekilde normalleşme sürecine geçilmesi ve sosyal mesafeye dikkat edilmeden gerçekleştirilen hükümet karşıtı gösteriler olduğu belirtiliyor.

Süleymaniye Sağlık Müdürü Dr. Sabah Havrami, daha önce yaptığı açıklamada, vilayetin sağlık altyapısının yetersizliğine işaret ederek solunum cihazı, ilaç ve yatak sayısının sınırlı olduğunu bildirmişti.

Iraklı sağlık çalışanı gözyaşları içinde 'tedbirlere uyun' çağrısı yaptı - SÜLEYMANİYE

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Haber
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki 'Gay' kelimesini sansürledi
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'e bıçaklı saldırı
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'e bıçaklı saldırı
Kendi rahatı için trafik güvenliğini hiçe sayan yolcu kamerada
Kendi rahatı için trafik güvenliğini hiçe sayan yolcu kamerada
Adana'da polis şehit eden çeteye rekor hapis istemi
Adana'da polis şehit eden çeteye rekor hapis istemi
Minibüsçülerin hat kavgası kanlı bitti: Bir şoför ağır yaralı
Minibüsçülerin hat kavgası kanlı bitti: Bir şoför ağır yaralı
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'da Emre Çolak, kritik maçta penaltı kaçırdı
Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'da Emre Çolak, kritik maçta penaltı kaçırdı
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
Ederson'la çarpışan Eric Garcia, oksijen maskesi takılarak hastaneye götürüldü
Ederson'la çarpışan Eric Garcia, oksijen maskesi takılarak hastaneye götürüldü
'Kıraç' ile suçlular şehir dışına çıkmadan yakalanacak
"Kıraç" ile suçlular şehir dışına çıkmadan yakalanacak
İstanbul'da 3 kadın turisti aracına kilitleyip gasp eden taksici tutuklandı
İstanbul'da 3 kadın turisti aracına kilitleyip gasp eden taksici tutuklandı
Hesaba itiraz eden müşteri denize atladı, 2 mil yüzdü
Hesaba itiraz eden müşteri denize atladı, 2 mil yüzdü
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu
Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Paris'te insanlık ayıbı! 'Astımım var' diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar
Paris'te insanlık ayıbı! "Astımım var" diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Süleyman Soylu Berat Albayrak Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Demet Akalın Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Caner Erkin Bülent Uygun Gökhan Gönül Nihat Özdemir
Daha Fazla Ateş Bursa Ankara Otomobil
Şu an buradasınız: Iraklı sağlık çalışanı gözyaşları içinde "tedbirlere uyun" çağrısı yaptı - SÜLEYMANİYE - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 14:58:14. #1.15#
title