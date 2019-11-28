Iraklı protestocular İran Başkonsolosluğu'nu ateşe verdi
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Iraklı protestocular İran Başkonsolosluğu'nu ateşe verdi

Irak'ın güneyinde yer alan Necef kentindeki hükümet karşıtı gösteriler sırasında İran Başkonsolosluğu binası ateşe verildi.

28.11.2019 01:11 | Son Güncelleme: 28.11.2019 01:11
Iraklı protestocular İran Başkonsolosluğu'nu ateşe verdi

'ın güneyinde yer alan kentindeki hükümet karşıtı gösteriler sırasında Başkonsolosluğu binası ateşe verildi.


Olayların büyümesi üzerine Necef Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, tüm kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. Yasağın ne kadar süreceğine dair bilgi verilmedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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