Iraklı protestocular, ABD Büyükelçiliğinin bir kapısını daha ateşe verdi
Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları, ABD Bağdat Büyükelçiliğinin bir kapısını daha kırarak, ateşe verdi.
Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları, ABD Bağdat Büyükelçiliğinin bir kapısını daha kırarak, ateşe verdi.
ABD Büyükelçiliği önünde toplanan Haşdi Şabi taraftarları, Büyükelçiliğin ikinci giriş kapısını kırdı.
Kapıyı ateşe veren göstericilerin, Büyükelçilik etrafındaki eylemleri devam ederken, bölgede uçakların alçak uçuş yaptığı görüldü.
Irak hükümetine bağlı özel güçler de Büyükelçilik binası çevresinde konuşlanmaya başladı.