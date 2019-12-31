Iraklı protestocular, ABD Büyükelçiliğinin bir kapısını daha ateşe verdi
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Iraklı protestocular, ABD Büyükelçiliğinin bir kapısını daha ateşe verdi

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları, ABD Bağdat Büyükelçiliğinin bir kapısını daha kırarak, ateşe verdi.

31.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:46
Iraklı protestocular, ABD Büyükelçiliğinin bir kapısını daha ateşe verdi

Irak'ta Şii milis gücü taraftarları, ABD Bağdat Büyükelçiliğinin bir kapısını daha kırarak, ateşe verdi.

ABD Büyükelçiliği önünde toplanan Haşdi Şabi taraftarları, Büyükelçiliğin ikinci giriş kapısını kırdı.

Kapıyı ateşe veren göstericilerin, Büyükelçilik etrafındaki eylemleri devam ederken, bölgede uçakların alçak uçuş yaptığı görüldü.

Irak hükümetine bağlı özel güçler de Büyükelçilik binası çevresinde konuşlanmaya başladı.

Kaynak: AA
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