Iraklı politikacı el-Alosi: "el-Kazimi, Londra'da İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi görüşecek"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Iraklı politikacı el-Alosi: "el-Kazimi, Londra'da İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi görüşecek"

19.10.2020 14:21 | Son Güncelleme: 19.10.2020 14:26
Iraklı politikacı el-Alosi:

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi, Paris, Berlin ve Londra'yı kapsayan Avrupa turunu başlatırken, Iraklı politikacı Misal el-Alosi'den "Iraklı heyetin Londra'da İsrail ile ilişkileri normalleştirme görüşecek" açıklaması geldi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi, Paris, Berlin ve Londra'yı kapsayan Avrupa turunu başlatırken, Iraklı politikacı Misal el-Alosi'den "Iraklı heyetin Londra'da İsrail ile ilişkileri normalleştirme görüşecek" açıklaması geldi.

ABD'ye yakınlığıyla tanınan Iraklı politikacı Misal el-Alosi, Irak Başbakanı el-Kazimi başkanlığındaki heyetinin Avrupa turunu değerlendirdi.

Milyonlarca Iraklının değişik yollarla gönderdikleri mektuplarda İsrail ile ilişkileri normalleştirme talebinde bulunduklarını ve iki ülke arasında hiçbir sorunun olmadığını söyleyen el-Alosi, "Irak, İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye büyük bir ihtiyacı vardır. Irak bu konuda diğer Arap ülkelerinden önce adım atmazsa egemen bir ülke olmayacak" şeklinde konuştu.

Iraklı politikacı Misal el-Alosi açıklamasında, Londra'yı ziyaret edecek heyetin İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için resmi ve resmi olmayan toplantılara katılacağı iddiasında da bulundu. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Vladimir Putin Engin Yıldırım Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Binnur Kaya Yekta Kopan Didem Soydan Erdem Tepegöz
Spor Serdar Aziz Eddie Newton Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Kıbrıs Göztepe Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Iraklı politikacı el-Alosi: "el-Kazimi, Londra'da İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi görüşecek" - Londra
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 14:42:53. #1.15#
title