Iraklı öğretmen, ders videoları hazırlayarak Kovid-19 günlerinde öğrencilerine destek oluyor Irak'ın başkenti Bağdat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitimin yüz yüze yapılamaması üzerine matematik öğretmeni Ahmed Kasım es-Serray, evinin bir odasını dersliğe çevirerek öğrencilerine konu anlatımı ders videoları hazırlıyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitimin yüz yüze yapılamaması üzerine matematik öğretmeni Ahmed Kasım es-Serray, evinin bir odasını dersliğe çevirerek öğrencilerine konu anlatımı ders videoları hazırlıyor.

Iraklı lise öğretmeni Serray, odasına kurduğu tahtada konuları anlatırken, işlemleri yaparken kamera kaydı alıyor, bu görüntüleri üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için sosyal medya hesabında paylaşıyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Serray, eğitim bakanlığının salgın sürecinde öğrencilere uzaktan eğitim konusunda destek vermemesini eleştirerek, "Kendi imkanlarımla geliştirdiğim yöntemlerle sınava hazırlanan öğrencilerime matematik dersini anlatıyorum." dedi.

Geçen yıl ekim ayında başlayan halk gösterileriyle birlikte okullarda eğitimin sekteye uğradığını hatırlatan öğretmen Serray, salgının başlamasıyla birlikte ise tamamen durduğunu söyledi.

Serray, sözlerine şöyle devam etti:

"Irak'taki okullarda yarı yıl sınavları zor da olsa yapıldı. Daha sonraki süreçte salgından dolayı eğitim devam edemedi. Ben de devletten maaş alıyorum ve bunun karşılığını vermek zorundayım. Bu nedenle üniversiteye hazırlanan öğrencilerime ve faydalanmak isteyen diğer okullardaki öğrencilere de destek olmak için bu yönteme başvurdum."

Iraklı öğretmen, ders anlatımının kameraya çekilmesi ve ardından montajlanması gibi teknik konularda başlangıçta sıkıntı çektiğini daha sonra bunun da yollarını öğrendiğini dile getirdi.

Irak Eğitim Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle kapatılan liselerdeki üniversitelere hazırlık sınavlarının, ağustos ayında yapılmasını kararlaştırmıştı. Ancak bu sınavların elektronik ortamda mı yoksa okullarda mı yapılacağına dair bilgi verilmemişti.

Kaynak: AA