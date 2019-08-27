Iraklı öğrenciler Sakarya'da

27.08.2019 11:22

Irak Musul Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri, Türk tarımını incelemek üzere Sakarya'ya geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Musul Devlet Üniversitesi, İstanbul Arıcılar Birliği ve Sakarya Arıcılar Birliği ile ortak projeler yapmak üzere Sakarya'ya gelen Musul Üniversitesi heyeti, kentte tarım ve gıda sektörünün çeşitli alanlarını ziyaret etti.

İlk olarak Adapazarı ilçesindeki bir kovan fabrikasına giden heyet, sonrasında Hendek ilçesinde yem fabrikası, tavuk üretim tesisi ve fındık bahçelerinde yapılan çalışmaları izledi.

İncelemelerin ardından AA muhabirine açıklama yapan, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Beraat Özçelik, uluslararası kapsamda bir proje yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Özçelik, özellikle tarım, arıcılık ve hayvancılık alanlarında ortak projeler gerçekleştirmeye çalıştıklarını ve daha çok eğitim ve üretimin iyileştirilmesi ile ilgili projeleri olacaklarını dile getirdi.

Irak Musul Üniversitesi Ziraat ve Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sahil Al Jamil de Türkiye'nin tarım acısından oldukça iyi bir yerde olduğunu belirtti.

Musul Üniversitesi olarak tarımla ilgili başarılı işler yapmak istediklerini belirten Jamil, "Irak ve Türkiye arasındaki ilişkileri de geliştirmek istiyoruz. Sakarya Büyükşehir Beledisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Musul Üniversitesi ve Arıcılar Birliği ile bir proje geliştireceğiz. Özellikle gezdiğimiz ve gördüğümüz kanatlı hayvan kümeslerinin aynısını Irak Musul'a yapacağız. Ayrıca hayvancılık konusunda İstanbul'da gördüğümüz süt ineği projesini de Irak'ta yapacağız." ifadesini kullandı.

Heyet, incelemelerin ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

Yüce, burada yaptığı konuşmada, Türk tarımında yapılan çalışmaları incelemek isteyen Musul Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı, öğretim görevlileri ve öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Ziyaretin faydalı olduğunu belirten Yüce, "Özellikle arıcılıkla ilgili çalışmaların ne şekilde projeler üretebileceğiz konusunda fikir alışverişi oluşturuldu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi şemsiyesi altında, İstanbul Teknik Üniversitesi, Irak Musul Üniversitesi Ziraat Fakültesi, İstanbul ve Sakarya Arıcılar Birliği başkanlarıyla birlikte bir projenin temellerini atmış olduk. Bu projenin Musul'a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA