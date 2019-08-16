Iraklı mülteci Mevan kendisine bisiklet hediye eden Hollandalı Egbert'i sosyal medya sayesinde buldu

16.08.2019 11:33

'Dünya güzel insanların hatırına dönüyor' derler ya; Iraklı Mevan ile Hollandalı Egbert'in hikayesi içinizi ısıtacak türden.

Mevan, çocuk yaşlarında kaldığı bir mülteci kampında tanıyıp hayatında iz bırakan fakat sonra ortadan kaybolan Egbert'in peşine düşer. Onu bulabilmek için türlü yol dener ve en son internet ve sosyal meydaya başvurur. Kısa zamanda hikayelerinin mutlu sonla biten bölümü de burada başlar... Euronews.com'da Görüntüle