Iraklı mülteci Mevan kendisine bisiklet hediye eden Hollandalı Egbert'i sosyal medya sayesinde buldu
Iraklı ailenin kızı olan Mevan Babakar 90'lı yıllarda Holanda'ya mülteci olarak gitti. 5 yaşındayken, burada çalışan bir adam kendisine bisiklet hediye etti. Mevan bu hediyeyi hiç unutmadı. Mevan 29 yaşına geldiğinde Hollanda'ya giderek kendisine bu hediyeyi veren Erbert'i bularak ona teşekkür etti
'Dünya güzel insanların hatırına dönüyor' derler ya; Iraklı Mevan ile Hollandalı Egbert'in hikayesi içinizi ısıtacak türden.
Mevan, çocuk yaşlarında kaldığı bir mülteci kampında tanıyıp hayatında iz bırakan fakat sonra ortadan kaybolan Egbert'in peşine düşer. Onu bulabilmek için türlü yol dener ve en son internet ve sosyal meydaya başvurur. Kısa zamanda hikayelerinin mutlu sonla biten bölümü de burada başlar... Euronews.com'da Görüntüle