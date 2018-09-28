Iraklı Model Öldürüldü! Tara Fares Kimdir?

Iraklı sosyal medya fenomeni, moda bloğu yazarı ve fotomodel Tara Fares'in ölümü dünyayı şoke etti. Arabasının içinde silahlı saldırıyla öldürülen modelin yaşamı merak ediliyor. Peki Tara Fares kimdir?

TESCİLLİ GÜZEL EN ÇOK TAKİP EDİLENLERDEN BİRİ

Tara Fares, ülkesinde sosyal medya fenomeni olarak tanınıyordu. 2014 Miss Bağdat Güzellik Yarışmasında birinci olan Fares'in Instagram hesabında yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunuyordu. Bu rakamla kendi ülkesinde en çok takip edilen 6. Kişiydi.

IRAK'TA ÜST ÜSTE MODA CİNAYETLERİ

Aslen Erbil'li olan 22 Yaşındaki genç kadının ölümü ülkeyi yasa boğarken, Irak'ta son zamanlarda moda ve güzellik sektörüyle bağlantılı öldürülen 3. Kadın olması göze çarpıyor. Irak İçişleri Bakanlığı 22 yaşındaki genç kadının cinayetinin soruşturulduğunu duyurdu. Ağustos ayında güzellik merkezleri sahibi 2 kişi evlerinde şüpheli biçimde öldürülmüştü. Birkaç gün önce de önde gelen Iraklı kadın hakları aktivistiSoad el Ali adlı kadın Basra kentinde aracının içinde vurularak öldürülmüştü.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Fares'in ölümünün doğrulanmasının ardından birçok hayranı da sosyal medyada kadınlara yönelik muhafazakar tutumun yaygın olduğuülkede modelin duruşunu öven mesajlar paylaştı.

'Daryna' adlı Facebook kullancısı "Tara'nın ölümü ayrımcılık, özgürlük ve hak yoksunluğunu haykırıyor. Acıyı paylaşmak yetmez" dedi.