Iraklı model Hikmat Kucher: "Giyimde tercihimiz Türk markaları"
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Iraklı model Hikmat Kucher: "Giyimde tercihimiz Türk markaları"

Irakı'n Zaho kentinde yaşayan ünlü model Hikmat Kucher, pandemi sonrasında Türk markalarından oluşacak giyim mağazası açmak istediklerini söyledi.

Iraklı model Hikmat Kucher:
27.05.2020 14:18 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:18

Irakı'n Zaho kentinde yaşayan ünlü model Hikmat Kucher, pandemi sonrasında Türk markalarından oluşacak giyim mağazası açmak istediklerini söyledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak salgın haline dönen korona virüs nedeni ile kısıtlamalara gidilirken birçok alanda da işlerin akmasına neden oldu. Iraklı model Hikmat Kucher, şahsi olarak giydiği elbiselerin çoğunun Türk markalarından olduğunu bu nedende Türk markalarından oluşan bir giyim mağazası açmak istediğini söyledi. Kucher, "Amacım Iraklı vatandaşlarımızın öncelikli tercihi olan Türk markalarına ulaşımı kolaylaştırmaktır. Giyimde tercihimiz Türk markaları" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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