Iraklı Ketaib Hizbullah'tan başbakan adayı Kazimi'ye ağır eleştiriler
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Iraklı Ketaib Hizbullah'tan başbakan adayı Kazimi'ye ağır eleştiriler

Irak'ta Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın Güvenlik İşleri Sorumlusu Ebu Ali El-Askeri, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hadisesiyle ilgili suçladığı Mustafa el-Kazimi'nin kendisine verilen hükümeti kurma görevini yerine getirecek yetkinlikte olmadığını savundu.

Iraklı Ketaib Hizbullah'tan başbakan adayı Kazimi'ye ağır eleştiriler
30.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:08

Irak'ta Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın Güvenlik İşleri Sorumlusu Ebu Ali El-Askeri, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hadisesiyle ilgili suçladığı Mustafa el-Kazimi'nin kendisine verilen hükümeti kurma görevini yerine getirecek yetkinlikte olmadığını savundu.

Askeri, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İçinden geçtiğimiz hassas güvenlik sürecinde Kazimi'ye hükümeti kurma görevi verilmesine katkı sağlayan siyasi karar sahipleri bunun (Kazimi) aldığı sorumluluğu yerine getirmekten küçük olduğunu zaman geçmeden anlamalı." ifadelerini kullandı.

Askeri, Kazimi'nin, Bağdat'ta ABD saldırısında İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesi operasyonunda suçlu olduğunu yönündeki iddiasını yineleyerek, bu suçtan henüz beraat etmediğini ileri sürdü.

Ketaib Hizbullah, daha önce de hükümeti kurma görevinin Kazimi'ye verilmesine "Süleymani ve Mühendis'in öldürülmesi olayında suçlu" olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından 9 Nisan'da hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Anayasaya göre Kazimi'nin 1 ay içinde kabineyi oluşturması gerekiyor.

Kazimi'nin başkanlık edeceği hükümetin geçici olması ve ülkeyi en geç 1 yıl içinde erken seçime götürmesi bekleniyor.

Ketaib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) ya da "Irak Hizbullah'ı" olarak bilinen İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin unsurlarından birini oluşturuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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