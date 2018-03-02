Iraklı Kaçakçılar Tokat'ta Yakalandı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Irak uyruklu iki şahsın kamyonetinde yapılan aramada bin 979 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Sivas yolu üzerindeki Geyras mevkinde uygulamaya başlandı. Uygulama noktasında bulunan görevlilerce durdurulan kamyonetin içerisinde bulunan şahısların yapılan kimlik tespitinde şahısların Irak uyruklu oldukları tespit edildi. Araçta yapılan aramada siyah poşetler içerisinde bin 740 paket ve 239 paket olmak üzere farklı markalarda toplamda bin 979 paket kaçak sigara ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda Irak uyruklu olan A.S.A.A ve M.S.A şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldığı öğrenildi. - TOKAT