Iraklı iş adamının katil zanlıları adliyeye sevk edildi

14.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:24

Yaklaşık 4 aydır kayıp olan ve aranan Iraklı iş adamının cesedi ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan katil zanlıları adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Iraklı Majid Kareem Tuama, yatırım için daire almak amacıyla yanına aldığı 80 bin Dolar ile 7 Eylül 2019 tarihinde İstanbul'a geldi. 10 Eylül'de Esenyurt'ta kafede yabancı uyruklu bir kişi ile buluşan Majid Kareem Tuama, o tarihten itibaren kayıplara karıştı. İş adamı Tuama'dan haber alamayan yakınları Türkiye'ye gelerek polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmalarda Tuama'nın 10 Eylül günü yabancı uyruklu bir kişi ile Beylikdüzü'nde görüştüğü anların güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Polis araştırmaların sonucunda kafede Tuama ile görüşen yabancı uyruklu dahil şüpheli 5 kişiyi gözaltına aldı.



Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularında Tuama'yı öldürdüklerini itiraf etti. Şüpheliler ifadelerinde Iraklı iş adamının cesedini Çatalca'da ormanlık alana gömdüklerini söyledi. Şüphelilerin gösterdiği ormanlık alanda kazı yapan ekipler, Iraklı iş adamı Tuama'nın cansız bedenini buldu.



Olayla ilgili gözaltına alınan M.T. (28), A.T. (30), A.A. (25) ve Y.Y. (49) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA