Iraklı iş adamı Türkiye'de yatırıma hazırlanıyor
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Iraklı iş adamı Türkiye'de yatırıma hazırlanıyor

07.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:57
Iraklı iş adamı Türkiye'de yatırıma hazırlanıyor

Irak'ta inşaat, pazarlama, tanınmış markaların distribütörlüğü ve iş geliştirme üzerine faaliyet gösteren şirketi bulunan Iraklı iş adamı Rassan Swara Khoshnaw, "Başta inşaat olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bir şirketim var.

Irak'ta inşaat, pazarlama, tanınmış markaların distribütörlüğü ve iş geliştirme üzerine faaliyet gösteren şirketi bulunan Iraklı iş adamı Rassan Swara Khoshnaw, "Başta inşaat olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bir şirketim var. Faaliyetlerimi daha da genişletip, Türkiye'de de yatırım yapmak istiyorum" dedi.

Sosyal medya platformu Instagram'da birçok takipçisi bulunan ve takipçileri arasında Türklerin de olduğunu belirten Iraklı iş adamı Rassan Swara Khoshnaw, "Instagram'da aktif olmayı ve paylaşımlar yapmayı seviyorum. Genellikle seyahatlerimde çektirdiğim fotoğrafları ve günlük yaşantımdan kareleri paylaşıyorum. Sosyal medya özellikle pandeminin hayatımıza girmesiyle birlikte herkesin daha yoğun olarak kullandığı, hatta sosyalleştiği bir alan oldu. Sosyal medya platformlarına bu kadar ilgi gösterilmesi markaların da reklam stratejilerini önemli ölçüde etkiledi. Bu dönemde tanıtım ve reklamlarında sosyal medya platformlarına ağır veren markalar daha başarılı oldular" dedi.

Dijital ortamda gerçekleştirmeyi planladığı bir projesi olduğunu belirten Khoshnaw, "Dijital pazarlamanın 2021 yılında yüzde 200 büyümesi bekleniyor. Artık şirketler dijital dünyanın ve dijitalleşmenin önemini anladı. Ben ve ekibim dijital ortamda gerçekleşecek bir projenin hazırlık aşamasındayız. Yakın zamanda projemi hayata geçirmeyi planlıyorum" diye konuştu.

Türkiye'yi çok sevdiğini ve sık sık seyahat ettiğini belirten Khoshnaw "Seyahat etmeyi ve farklı ülkeleri gezmeyi çok seviyorum. Türkiye'ye de sık sık geliyorum ve çok seviyorum" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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