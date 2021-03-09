Son dakika gündem: Iraklı iş adamı Khoshnaw: "Türkiye'ye yatırım için yasakların kalkmasını bekliyoruz"
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Son dakika gündem: Iraklı iş adamı Khoshnaw: "Türkiye'ye yatırım için yasakların kalkmasını bekliyoruz"

09.03.2021 08:48 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:21
Son dakika gündem: Iraklı iş adamı Khoshnaw:

Gelen son dakika haberlerine göre Irak'ta yaptığı yatırımların kapsamını genişletmeyi hedeflediklerini belirten Rassan Swara Khoshnaw, inşaat başta olma üzere çeşitli alanlarda Türkiye'de de yatırım hazırlığında olduklarını ifade etti.

Irak'ta yaptığı yatırımların kapsamını genişletmeyi hedeflediklerini belirten Rassan Swara Khoshnaw, inşaat başta olma üzere çeşitli alanlarda Türkiye'de de yatırım hazırlığında olduklarını ifade etti.

Khoshnaw, yatırımlarını yapmak için pandemi yasaklarının bitmesini beklediği söyleyerek, "Korona virüs salgın yasakları tüm sektörleri olumsuz etkiliyor. Yasakların kalkması sonrasında Türkiye pazarını çok daha iyi şekilde analiz ederek yatırımlar için adımlar atabileceğiz" dedi.

"IRAK'TA FARKLI ALANLARDA FAALİYETLERDE BULUNUYORUZ"

Iraklı genç iş adamı Rassan Swara Khoshnaw, şirketi bünyesinde inşaattan proje geliştirmeye kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterdiklerini ifade etti. Özellikle yakın zamanda hayata geçirmeyi planladığı dijital atılım projesinden bahseden Khoshnaw, "2021 yılında dijital pazarlamanın çok daha büyümesi hedefleniyor. Bu yüzden şirketler dijital dünyanın önemini günümüzde daha iyi kavramış durumdalar. Ben ve ekibim de dijital ortamda yakın zamanda hayata geçirilecek bir proje üzerinde çalışmayı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Türkiye'yi çok sevdiğinden de bahseden Khoshnaw "Türkiye dünyada en çok yatırım yapmayı istediğim ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. İnşallah kısa bir zaman sonrasında bu hayalimi hayata geçirmiş olacağım" diyerek sözlerini sonlandırdı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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