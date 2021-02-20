Iraklı hasta, şifayı Mersin Şehir Hastanesi'nde buldu
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Iraklı hasta, şifayı Mersin Şehir Hastanesi'nde buldu

20.02.2021 08:42 | Son Güncelleme: 20.02.2021 08:48
Iraklı hasta, şifayı Mersin Şehir Hastanesi'nde buldu

Iraklı hasta, şifayı Mersin Şehir Hastanesi'nde bulduIRAK'ta 4 yıl önce geçirdiği bel ameliyatı sonrası sırtında kifoz deformitesi (kamburluk) oluşan Kham Abdullah (66), Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Iraklı hasta, şifayı Mersin Şehir Hastanesi'nde buldu

IRAK'ta 4 yıl önce geçirdiği bel ameliyatı sonrası sırtında kifoz deformitesi (kamburluk) oluşan Kham Abdullah (66), Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Anıl Taşkesen, Hastamızda daha önce geçirdiği bel ameliyatı sonrası kifoz deformitesi oluşmuş. Hastanemizde bu tür ameliyatlar başarıyla gerçekleştiriliyordu. Hastamız da sağlık turizmi adı altında bize başvurdu. Hastamızı ameliyata aldık, ameliyatının ikinci gününde ayağa kalktı, yürümeye başladı dedi.

Irak'ın Duhok kentinde yaşayan 11 çocuk annesi Kham Abdullah, 4 yıl önce bel fıtığı ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından Abdullah'ın sırtında kifoz deformitesi (kamburluk) oluştu. Abdullah, yürümekte zorluk çekmeye başlayınca, ailesi tarafından Mersin'e getirildi. Sağlık turizminde önemli bir rol oynayan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Abdullah'a umut oldu. Hastaneye yatışı gerçekleştirilen Abdullah, yapılan 4 saatlik operasyonun ardından sağlığına kavuştu. 4 yıldır ağrı çeken ve yürüme zorluğu bulunan Abdullah, iki günde ayağa kalkarak, yürümeye başladı. Ameliyat sonrası tedavisi devam eden Abdullah, birkaç gün sonra taburcu olarak ülkesine dönecek.

'AMELİYATIN İKİNCİ GÜNÜNDE YÜRÜMEYE BAŞLADI'

Kham Abdullah'ın ameliyatını gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Anıl Taşkesen, Hastamızda daha önce geçirdiği bel ameliyatı sonrası kifoz deformitesi oluşmuş. Hastanemizde bu tür ameliyatlar başarıyla gerçekleştiriliyordu. Hastamız da sağlık turizmi adı altında bize başvurdu. Hastamızı ameliyata aldık, ameliyatının ikinci gününde ayağa kalktı, yürümeye başladı. Daha da gelişim gösterecek. Şu an ağrıları var ancak 4- 5 gün sonra evine gidebilecek dedi.

'DÜNYANIN HER ÜLKESİNDEN GELEN HASTALARA SAĞLIK HİZMETİ'Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne dünyanın birçok ülkesinden hasta geldiğini dile getiren Taşkesen, Hastanemiz sağlık turizmi için maksimum kalitede hizmet vermek istiyor. Bunun için de kaliteli hekim kadromuzla elimizden geleni yapıyoruz. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni dünyanın tüm ülkelerinden hastalar ziyaret etti. Pandemi nedeniyle Orta Doğu ülkelerinden talep daha fazla. Irak, İran, Suriye, Azerbaycan gibi ülkelerden hasta geliyor. Ama Amerika'dan Finlandiya'ya, Norveç'e kadar birçok ülkeden hasta, hastanemizde şifa bularak ülkelerine dönüyor. 2020 yılında hastanemiz pandemiye rağmen sağlık turizmi kapsamında 600'ü aşkın hastaya sağlık hizmeti sundu diye konuştu.

Sağlığına kavuşan Kham Abdullah da ameliyatını yapan doktorlara ve Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uluslararası Sağlık Turizmi Birimi çalışanlarına teşekkür etti.

Iraklı hasta, şifayı Mersin Şehir Hastanesi'nde buldu
Iraklı hasta, şifayı Mersin Şehir Hastanesi'nde buldu
Iraklı hasta, şifayı Mersin Şehir Hastanesi'nde buldu
Iraklı hasta, şifayı Mersin Şehir Hastanesi'nde buldu
Iraklı hasta, şifayı Mersin Şehir Hastanesi'nde buldu
Iraklı hasta, şifayı Mersin Şehir Hastanesi'nde buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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