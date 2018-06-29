Iraklı Halah Obezite Tedavisi İçin Türkiye'yi Tercih Etti - Sivas

Aşırı kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan 184 kilogram ağırlığındaki 3 çocuk annesi Iraklı Halah Farogg Hasan, Sivas'ta ameliyat edildi.

Diyabet ve hipertansiyon nedeniyle günlük yaşamını güçlükle sürdürmeye başlayan 3 çocuk annesi Halah (44), fazla kilolarından kurtulmak ve sağlığına kavuşmak için Sivas'ta yaşayan bir arkadaşının önerisiyle Medicana Sivas Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Atabey ile irtibata geçti. Atabey'in ameliyat için onay vermesinin ardından Bağdat'tan kente gelen Halah'a mide küçültme ameliyatı yapıldı.

Ameliyatının ardından taburcu edilen Halah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diyabet rahatsızlığı ve aşırı kiloları nedeniyle günlük yaşamını güçlükle sürdürdüğünü söyledi.

"Hedefim 60 kiloya düşmek"

Halah, fazla kilolarından kurtulmak için mide ameliyatı olmaya karar verdiğini dile getirerek, "Çocuklarım ve eşimle daha fazla aktivite yapmak, daha sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorum. Bedenime göre kıyafet bulmada problemler yaşıyorum, kilolarım her zaman zorluk çıkardı. Diyabet hastasıyım ve daha çok bunun düzelmesi için ameliyat olmaya karar verdim. Hedefim 60 kiloya düşmek." diye konuştu.

Atabey ise Halah'ın Sivas'a gelip ameliyat olan yabancı uyruklu ilk hastası olduğunu dile getirdi.

Halah'ın 4 yıldır Tip-2 diyabet hastası olduğunu anlatan Atabey, "184 kilo ve vücut kitle endeksi 50'in üzerinde 'süper obez' bir hastamız. Hastamıza gastrik bypass (tüp mide) yöntemiyle laporoskopi uyguladık." dedi.

Atabey, ameliyatın başarılı geçtiğini, Halah'ın kan şekeri seviyesinin normale döndüğünü ve insülin direncinin kalmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu ameliyatlarda hedefimiz hastamızı manken gibi yapmak değil. Daha çok obezitenin beraberinde getirdiği hastalıkları tedavi etmek için yapıyoruz. Ameliyatla hastamız epeyce kilo verecek. Hasta, fazla kiloların yüzde 60-70'inden kurtulduğu zaman cerrahiyi başarı olarak görüyoruz. Daha fazlası hastamızın azmine ve gayretine bağlı. Yani kendisi belirtilen programlara uyar ve düzenli olarak egzersizlerini yaparsa günlük hayatında dikkat edeceği şeyleri aksatmazsa tabii ki istediği kiloya inmesi konusunda bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz."

Atabey, Tip-2 diyabet cerrahisinin Sivas'ta sadece hastanelerinde yapıldığını da belirtti.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray da ilk kez Irak'dan bir hastaya obezite cerrahi tedavisi uyguladıklarını söyledi.

Hastanelerinin açıldığı günden bu yana 76 ülke vatandaşına sağlık hizmeti verdiğini anlatan Demiray, "Spesifik sağlık hizmetleri için Sivas Medicana'yı tercih eden yabancı hastaların yanı sıra, çalışmak için Sivas ve bölgesinde bulunan yabancı ülke vatandaşları da hastanemizi tercih ediyor. Bu bağlamda sağlık turizmi kapsamında Sivas'a katma değer yaratmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.