"Iraklı gençlerin sorunlarının çözümü için proje üretiyoruz" (1)

30.10.2019 12:26

Irak Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed el-Ubeydi, temaslarda bulunmak üzere geldiği Türkiye'ye, Türkiye-Irak arasında kültür, eğitim ve spor alanlarında yapılacak çalışmalar, ülkedeki son gelişmeler ve İslam dünyası gençleri arasında diyaloğun artırılmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA