"Iraklı gençlerin sorunlarının çözümü için proje üretiyoruz" (2)

"Iraklı gençlerin sorunlarının çözümü için proje üretiyoruz" (2)

Irak Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed el-Ubeydi, temaslarda bulunmak üzere geldiği Türkiye'ye, Türkiye-Irak arasında kültür, eğitim ve spor alanlarında yapılacak çalışmalar, ülkedeki son gelişmeler ve İslam dünyası gençleri arasında diyaloğun artırılmasına ilişkin AA muhabirine...

30.10.2019 12:11

Irak Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed el-Ubeydi, temaslarda bulunmak üzere geldiği Türkiye'ye, Türkiye-Irak arasında kültür, eğitim ve spor alanlarında yapılacak çalışmalar, ülkedeki son gelişmeler ve İslam dünyası gençleri arasında diyaloğun artırılmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

VİDEO: "Iraklı gençlerin sorunlarının çözümü için proje üretiyoruz" (2)
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