Iraklı gencin cep telefonunu gasbeden 3 kişi tutuklandı
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Iraklı gencin cep telefonunu gasbeden 3 kişi tutuklandı

ADAPAZARI'nda, Irak uyruklu bir gencin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

06.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:45
Iraklı gencin cep telefonunu gasbeden 3 kişi tutuklandı

ADAPAZARI'nda, uyruklu bir gencin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

Bankalar Caddesi'nde dün, yolda yürüyen 15 yaşındaki Irak uyruklu Y.M.'nin cep telefonu 4 kişi tarafından gasbedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Y.M.'nin cep telefonunu gasbeden kişilerin 45 suç kaydı bulunan M.A.B. (15), 18 suç kaydı bulunan F.G.H. (17), 18 suç kaydı bulunan D.C.P. (16) ve 12 suç kaydı bulunan S.S.(20) olduğunu tespit etti. Bekçiler, 4 kişiyi Kentpark içerisinde yakaladı. Y.M.'ye ait telefon da ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.G.H., D.C.P. ve S.S. tutuklandı, M.A.B ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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