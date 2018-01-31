Iraklı Genç Bıçakla Yaralandı

Samsun'da Irak uyruklu 24 yaşındaki bir genç, basketbol oynadığı sırada 2 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hafif yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı Anneler Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu olduğu öğrenilen Ayys Rusly W. isimli genç, Anneler Parkı'nda bir süre basketbol oynadı. O sırada yaşları küçük olduğu belirtilen 2 kişi, iddiaya göre Iraklı gence saldırdı. Bıçaklı saldırı sırasında kalça ve başından hafif yaralanan Ayys Rusly W., olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN