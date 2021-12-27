Iraklı genç, 2 yaşındaki Pakistanlı çocuğu alevler içinden kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Iraklı genç, 2 yaşındaki Pakistanlı çocuğu alevler içinden kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Iraklı genç, 2 yaşındaki Pakistanlı çocuğu alevler içinden kurtardı Samsun'da Iraklı genç, bir evde çıkan yangında Pakistan uyruklu 2 yaşındaki çocuğu alevler içinden kurtardı.

SAMSUN (İHA) - Iraklı genç, 2 yaşındaki Pakistanlı çocuğu alevler içinden kurtardı

SAMSUN - Samsun'da Iraklı genç, bir evde çıkan yangında Pakistan uyruklu 2 yaşındaki çocuğu alevler içinden kurtardı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, Samsun'un Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pakistan uyruklu Mohammadi Aqa Guleşi Reema Serakiile birlikte evlerinde uyuyan 2 yaşındaki oğulları Mohammed Selman Aqa Gul'ün üzerine kapıyı kilitleyerek Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gitti. Bir süre sonra evdeki yanan sobadan yangın çıktı. Alevler ve dumanlar evi sardı. Yangını fark eden komşular polise ve itfaiyeye haber verdi.

Irak uyruklu Atheer Ead Daıh Daıh adlı genç, evin kapısının kilitli olması üzerine evin arka penceresinden içeri girip alevler arasında kalan 2 yaşındaki bebeği kurtardı. Iraklı gencin kucağına alarak evden çıkardığı bebek ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yüzünden, ellerinden ve ayaklarından yanarak yaralanan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çocuklarının yangında yaralandığı haberini alan Pakistanlı aile hastaneye koştu. Baba Mohammadi Aqa Gul ile anne Reema Seraki hastanede gözyaşına boğuldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Iraklı genç, 2 yaşındaki Pakistanlı çocuğu alevler içinden kurtardı

Iraklı genç, 2 yaşındaki Pakistanlı çocuğu alevler içinden kurtardı

Iraklı genç, 2 yaşındaki Pakistanlı çocuğu alevler içinden kurtardı

Iraklı genç, 2 yaşındaki Pakistanlı çocuğu alevler içinden kurtardı

Iraklı genç, 2 yaşındaki Pakistanlı çocuğu alevler içinden kurtardı

Iraklı genç, 2 yaşındaki Pakistanlı çocuğu alevler içinden kurtardı

Iraklı genç, 2 yaşındaki Pakistanlı çocuğu alevler içinden kurtardı

Iraklı genç, 2 yaşındaki Pakistanlı çocuğu alevler içinden kurtardı

Böyle sorumsuzluk olmaz! Afganistanlı bebeği, çıkan yangında kapıyı kıran komşusu kurtardı

Böyle sorumsuzluk olmaz! Afganistanlı bebeği, çıkan yangında kapıyı kıran komşusu kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title