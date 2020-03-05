: Iraklı esnaf, karaborsaya düşen tıbbi maskeleri kendi üretiyor - SÜLEYMANİYE

05.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:03

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün kaydedildiği Süleymaniye'de bir esnaf, piyasada temin edemediği tıbbi maskeleri kendi üretmeye başladı.

Irak'ın kuzeyindeki vilayetlerde ilk koronavirüs vakası, İran ile resmi 2 gümrük kapısı ve birçok gayrıresmi geçiş güzergaha sahip Süleymaniye'de teşhis edildi. Koronavirüsün can aldığı Irak'taki ilk vilayet, yine Süleymaniye oldu.

Süleymaniye'de vatandaşlar, uluslararası standartlara uygun maskeleri piyasada temin etmekte zorluk çekiyor.

Ailesine maske almak için kentteki tüm eczaneleri dolaşan Cabbar Hasan, eve eli boş döndükten sonra çareyi kendi dükkanında maske üretmekte buldu.

Kent merkezindeki çarşıda çadır ustası Hasan, esnaf arkadaşlarının teşviki ve piyasadaki yüksek talep üzerine elindeki malzemelerle maske dikti.

Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maskeleri kumaş, su şişesi kapağı, tuz, kömür tozu ve pamuk kullanarak diktiğini ifade etti.

Maskelerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine siparişlerin de arttığını söyleyen Hasan, bir kuruluştan tek seferde 100 adet sipariş aldığını ancak asıl amacının halkın taleplerini karşılamak olduğunu dile getirdi.

Hasan, bu amaçla, piyasadaki maskeler karaborsaya düşmüşken, kendi ürettiklerinin tanesini 3 dolar gibi makul bir fiyattan sattığını belirtti.

"Halepçe sonrası dönem gibi"

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in 1988'de Halepçe'ye düzenlediği kimyasal saldırından sonra da maskelere ciddi talepler oluştuğu için, bu süreci o döneme benzeten Hasan, bölge halkının o zaman da kendi imkanlarıyla maskeler yaptığını ancak imkanların daha kısıtlı olduğunu aktardı.

Hasan, bu projeyi daha ileriye taşıyıp, maskeleri "İyi Sağlık" adıyla markalaştırmak da istediğini sözlerine ekledi.

Piyasada bulunamayan ağız maskelerini ailesi için Hasan'dan satın alan kuyumcu Avat Fuat da "Piyasadaki maskelerin 2'nci kez kullanılması mümkün değil. Ancak Hasan ustanın maskeleri daha dayanıklı. Aynı zamanda maskelerin nasıl yapıldığını kendi gözlerimizle görebiliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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