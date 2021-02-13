Iraklı engelli melek eğitimi için destek bekliyor
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Iraklı engelli melek eğitimi için destek bekliyor

13.02.2021 11:28 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:35
Iraklı engelli melek eğitimi için destek bekliyor

TÜRKİYE'ye 2015 yılında gelen Irak Türkmeni aile, engelli doğan 5 yaşındaki kızları Melek'in eğitimi için vatandaşlık beklediklerini belirtti.

TÜRKİYE'ye 2015 yılında gelen Irak Türkmeni aile, engelli doğan 5 yaşındaki kızları Melek'in eğitimi için vatandaşlık beklediklerini belirtti. Ayağıyla yazı yazan, resim de çizen Melek, okula gitmek istediğini ve veteriner olmak istediğini söyledi. 

2015 yılında Türkiye'ye taşınan Irak Türkmeni Neşet Ailesi doğuştan 2 kolu ve 1 bacağı olmayan kızları Melek'in eğitimi ve tedavisi için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istediğini söyledi. Baba Nejdet Neşet, "6 yıl önce geldik buraya. Gelme nedenimiz çocuğumuzdan dolayı. Orada biraz zorlanıyorduk. Bu çocuğun hiçbir doktoru, ilacı yoktu. Melek doğuştan böyle. Şu an Melek okula gidemiyor. Anaokuluna yazdırmak istedik o da olmadı. Çünkü annesiyle gitmesi gerekiyor. Öyle bir yetki de yok anaokulunda. Şu anda okul zamanı geldi. Yine aynı durumu yaşıyoruz. Okula gitmeye çok meyilli, çok da zeki.  Gitmek istiyor ama bir türlü ulaşamıyoruz istediğimiz şeylere. Şartlar zorlu. Çünkü Türk vatandaşı değiliz. İkincisi Melek'e göre okul yok. Çok araştırdık ama 'Yok öyle bir şey yok' dediler. Hele de Türk vatandaşı değilseniz. Onun için bizim de umudumuz Allah ve bekliyoruz" dedi.

MELEK UMUDUNA YETİŞSİN

Turist ikametiyle Türkiye'de yaşadıklarını belirten baba Nejdet Neşet, "Burada yıllık ikamet için başvuru yapıyoruz. Süre bitince yeniliyoruz. Turist ikameti veriyorlar. Çocuklar orada zorluk çekmesin diye buraya yerleştik. Kendi memleketimiz kendi vatanımız burası. Biz de Türkmeniz. Biz de Melek'ten sonra buraya taşınma kararı aldık. Şu anda Melek için sadece okula gitmesini istiyoruz. Doktora gittiğimiz zaman da çok sıkıntı çekiyoruz. Özel hastanelere gitmemiz gerekiyor. Çok para istiyorlar. O kadar durumumuz yok. Yetkililerden bir cevap bekliyorum bu konu için. Melek umuduna yetişsin" ifadelerini kullandı. Öte yandan Minik Melek ise okula gitmek istediğini, hayvanları çok sevdiğini ve veteriner olmak istediğini dile getirdi.

- İstanbul
Iraklı engelli melek eğitimi için destek bekliyor
Iraklı engelli melek eğitimi için destek bekliyor
Iraklı engelli melek eğitimi için destek bekliyor
Iraklı engelli melek eğitimi için destek bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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