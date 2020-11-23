Iraklı bebeğe ateş ederek öldüren Belçikalı polis hakim karşısında
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Iraklı bebeğe ateş ederek öldüren Belçikalı polis hakim karşısında

23.11.2020 22:03 | Son Güncelleme: 23.11.2020 22:06
Iraklı bebeğe ateş ederek öldüren Belçikalı polis hakim karşısında

Belçika'da göçmenleri taşıyan bir araçla polis arasındaki kovalamacada ateş ederek 2,5 yaşındaki Iraklı bir çocuğu öldürmekten tutuksuz yargılanan polis memuru hakim karşısına çıktı.

Belçika'da göçmenleri taşıyan bir araçla polis arasındaki kovalamacada ateş ederek 2,5 yaşındaki Iraklı bir çocuğu öldürmekten tutuksuz yargılanan polis memuru hakim karşısına çıktı.

Belçika'da 2018'de meydana gelen olayda, İngiltere'ye giden bir minibüste insan tacirlerinin olduğu şüphesi üzerine polisle minibüs arasındaki kovalamacada silahını ateşleyen Belçikalı polis hakkında, Mawda Shawri adlı Iraklı çocuğun ölümüne yol açtığı gerekçesiyle dava açıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, davanın bugün yapılan duruşmasında Belçikalı adı açıklanmayan polis memuru, 5 yıl hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılandığı davada ilk kez hakim karşısında ifade verdi.

Polis memuru, "Küçük kızın ölümü beni yıktı. Araçta bir çocuk olduğu bilgisi bana verilmedi. Bilseydim silahı ateşlemezdim. Aslında aracın tekerlerini hedef almıştım." diye konuştu.

Mawda'nın ailesi ise daha önceki ifadelerinde araçtaki bebeği camdan göstererek polisten dikkatli olmalarını istediklerini söylemişti.

Başına isabet eden kurşunla annesinin kucağında hayatını kaybeden Mawda'nın içinde olduğu minibüste 26 göçmen ile insan kaçakçısı olduğu belirtilen iki kişi de bulunuyordu. İnsan kaçakçılığı zanlısı iki kişi ise haklarındaki suçlamaları reddediyor.

Iraklı küçük kızın ölümü, Belçika'da uzun süre tartışılmıştı. "Mawda için adalet" adlı bir kampanya başlatılmış, kampanyaya ünlü müzisyenler Roger Water, Tom Morello ve Peter Gabriel ile yönetmen Ken Loach gibi kişiler de katılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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