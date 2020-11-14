Iraklı babadan çocuklarına kemerli işkence kamerada

Iraklı babadan çocuklarına kemerli işkence kamerada Babanın 13 yaşındaki kızını kapattığı evde kemerle dövmesinin görüntüleri yürekleri dağladı Iraklı anne, çocuklarını ülkesine götüren kocasının onları bir odaya kilitleyip kemerle dövmesinin görüntüleri kendisine ulaşınca gözyaşı döküp Irak...

Iraklı babadan çocuklarına kemerli işkence kamerada

Babanın 13 yaşındaki kızını kapattığı evde kemerle dövmesinin görüntüleri yürekleri dağladı

Iraklı anne, çocuklarını ülkesine götüren kocasının onları bir odaya kilitleyip kemerle dövmesinin görüntüleri kendisine ulaşınca gözyaşı döküp Irak ve Türk yetkililerden yardım istedi

SAMSUN - Iraklı 6 çocuk annesi kadın, Türkiye'den sınır dışı edilen kocasının yaşları küçük çocuklarını da götürerek onlara kemerle şiddet uygulama görüntüleri kendisine ulaşınca Irak ve Türk yetkililerden çocuklarının kurtarılması için yardım istedi. Babanın 13 yaşındaki kızını kemerle dövme görüntüleri ise yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre, Iraklı Ammar Fatlı Ali Alemarah ve 14 yıllık eşi Ashjan Khalaf Jasım Aljuybır (44), 5 ve 13 yaşları arasında bulunan 4'ü kız, 2'si erkek 6 çocukları ile birlikte 3 yıl önce Türkiye'ye turist vizesi ile gelip Samsun'da kalmaya başladı. Ancak Samsun'da DEAŞ şüpheli olarak gözaltına alınan Ammar Fatlı Ali Alemarah'ın evinde yapılan aramada da bir miktar kaçak sigara ele geçti. Alemarah hakkında 'terör ve kaçakçılık' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Terör yönünden suç unsuru bulunmayan Ammar Fatlı Ali Alemarah serbest bırakılarak sınır dışı edildi. Çocuklar ile eşi ise Samsun'da kaldı. Bir süre sonra pasaportundan bir harf değiştirip Türkiye'ye giriş yapıp Samsun'daki ailesinin yanına gelen Ammar Fatlı Ali Alemarah, eşi ile kavga edince komşuları polise 'aile içi şiddet' ihbarında bulundu. Eve giden polis Ammar Fatlı Ali Alemarah'ın Türkiye'ye giriş yasağının bulunduğunu ve sahte pasaport ile ülkeye giriş yaptığını tespit etti. Bu kez de hakkında 'sahte pasaporttan' yasal işlem başlatılarak yeniden sınır dışı edildi. Ammar Fatlı Ali Alemarah ülkesine gönderilirken eşini Samsun'da bırakıp ancak çocuklarını yanına alıp götürdü.

Eşinden sürekli şiddet ve tehdit gördüğünü belirten 6 çocuk annesi Ashjan Khalaf Jasım Aljuybır öldürülmekten korktuğu için Irak'a dönmedi. Kocasının çocuklarını bir odaya kilitleyip onlara eziyet ettiğini öğrenen Ashjan Khalaf Jasım Aljuybır, kendisine 13 yaşındaki kızı Asal Ammar Fathı Alemarah'ı kemerle dövülme görüntüleri ulaşınca gözyaşına boğuldu. Irak hükümetinden ve Türk yetkililerinden çocuklarının kurtarılması için yardım isteyen Iraklı anne, "Allah'ım çocuklarım sana emanet. Allah'ım sana sığınıyorum, çocuklarımı kurtar. Senden başka hiç kimsem yok. Sen çocuklarımı o zalimin elinden koru. Irak hükümetinden yardım diliyorum. Ne olur yardım edin. Allah rızası için bana yardım edin. Benim çocuklarımı kurtarın o zalimin elinden. Nasıl sizin çocuklarınız da sizin için değerliyse, benim çocuklarım da benim için çok çok değerlidir. Ben onlar için hayatta kalıyorum. Yüce Türk devletinden de bana bu konuda yardımcı olmalarını rica ediyorum, yalvarıyorum. Irak hükümetine yalvarıyorum. Bana yardım edin çocuklarımı kurtarın" diye gözyaşı dökerek yardım istedi.

Anneye ulaşan görüntülerde babanın 13 yaşındaki kızı Asal Ammar Fathı Alemarah'ı kemerle dövmesi, küçük kızın feryatları ve 10 yaşındaki Mustafa'nın babasına engel olmaya çalışmasının görüntüleri yürekleri dağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY