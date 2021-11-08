Iraklı asker zırhlı askeri araçla drift yaptı

Iraklı askerin zırhlı askeri araçla drift yapması BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir asker, Başbakan Mustafa Kazımi'nin evine saldırı sonrası artırılan güvenlik tedbirleri kapsamında bulunduğu caddede zırhlı askeri araçla drift yaptı. Iraklı asker hakkında daha sonra Bağdat Operasyonlar Komutanlığı'nca ceza verilerek soruşturma başlatıldı.