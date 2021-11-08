Iraklı asker zırhlı askeri araçla drift yaptı - Haberler
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Iraklı asker zırhlı askeri araçla drift yaptı

AA - Haberler | Güncel

Iraklı askerin zırhlı askeri araçla drift yapması BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir asker, Başbakan Mustafa Kazımi'nin evine saldırı sonrası artırılan güvenlik tedbirleri kapsamında bulunduğu caddede zırhlı askeri araçla drift yaptı.

Iraklı askerin zırhlı askeri araçla drift yapması BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir asker, Başbakan Mustafa Kazımi'nin evine saldırı sonrası artırılan güvenlik tedbirleri kapsamında bulunduğu caddede zırhlı askeri araçla drift yaptı. Iraklı asker hakkında daha sonra Bağdat Operasyonlar Komutanlığı'nca ceza verilerek soruşturma başlatıldı.

Iraklı asker zırhlı askeri araçla drift yaptı

Iraklı asker zırhlı askeri araçla drift yaptı

Iraklı asker zırhlı askeri araçla drift yaptı

AA - Son Dakika Haberleri
Irak Başbakanı Kazımi konutuna düzenlenen hava saldırısından yara almadan kurtuldu

Irak Başbakanı Kazımi konutuna düzenlenen hava saldırısından yara almadan kurtuldu

 Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evinin silahlı drone ile vurulduğu, Kazımi'nin olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evinin silahlı drone ile vurulduğu, Kazımi'nin olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

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