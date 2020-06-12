Iraklı 5 DEAŞ üyesi, Afyonkarahisar'da yakalandı
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Iraklı 5 DEAŞ üyesi, Afyonkarahisar'da yakalandı

AFYONKARAHİSAR'da terör örgütü DEAŞ üyesi 5 Iraklı, düzenlenen polis operasyonuyla yakalandı.

Iraklı 5 DEAŞ üyesi, Afyonkarahisar'da yakalandı
12.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:27

AFYONKARAHİSAR'da terör örgütü DEAŞ üyesi 5 Iraklı, düzenlenen polis operasyonuyla yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan ve terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu değerlendirilen kişilerin deşifre edilmesi ile olası eylemlerinin engellenmesi amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda tespit edilen 5 Irak uyrukluya yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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