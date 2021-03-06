Irak ziyaretini sürdüren Papa, Zikar'daki antik Ur kentine geldi
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Irak ziyaretini sürdüren Papa, Zikar'daki antik Ur kentine geldi

06.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:40
Irak ziyaretini sürdüren Papa, Zikar'daki antik Ur kentine geldi

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, Irak ziyaretine, Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Zikar (Nasiriye) vilayetindeki Ur kentinde devam ediyor.

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, Irak ziyaretine, Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Zikar (Nasiriye) vilayetindeki Ur kentinde devam ediyor.

Ur kentinde Papa'yı Müslüman ve Hristiyan din adamları karşıladı. Papa'nın gelişi sırasında yerel folklor ezgileri ve ilahiler çalındı.

Papa'nın ülkenin güneyindeki antik Ur kentinde hac merasimi yapması bekleniyor.

Irak ziyaretine dün başlayan Papa Franciscus, başkent Bağdat'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüştü.

Papa, dün Bağdat'taki konuşmasında "Irak'a hac için geldim." demişti.

Papa Franciscus, dün ayrıca 2010'da terör saldırısına uğrayan Seyyidet'ül Necat Klisesi'ne giderek Süryani ve Kildani kanaat önderleriyle görüşmüştü. Papa'yı burada coşkulu bir kalabalık karşılamıştı.

Katoliklerin dini lideri bugünse ilk olarak Necef'te Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile bir araya gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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