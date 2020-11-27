Irak Zikar'da gösterileri hedef alan saldırıda 3 protestocu öldü, 70 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Irak Zikar'da gösterileri hedef alan saldırıda 3 protestocu öldü, 70 kişi yaralandı

27.11.2020 23:29 | Son Güncelleme: 27.11.2020 23:32
Irak Zikar'da gösterileri hedef alan saldırıda 3 protestocu öldü, 70 kişi yaralandı

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde (Nasiriye) Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarıyla göstericiler arasında çıkan çatışmada 3 protestocunun öldüğü, 70 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde (Nasiriye) Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarıyla göstericiler arasında çıkan çatışmada 3 protestocunun öldüğü, 70 kişinin de yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Sadr yanlısı kişilerle göstericiler arasında yaşanan silahlı ve sopalı çatışmada 3 protestocu hayatını kaybetti ve aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 70 kişi yaralandı.

Kentteki gerginliğin sürdüğü ifade edildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Dünyanın umut bağladığı korona aşısından kötü haber! Eleştiriler üzerine harekete geçildi
Dünyanın umut bağladığı korona aşısından kötü haber! Eleştiriler üzerine harekete geçildi
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf

Sadr yanlısı grup, kentte bulunan gösteri alanını basarak protestoculara saldırmış ve çadırları yakmıştı.

Olay üzerine şehrin Polis Dairesi Müdürü görevinden alınmış ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sadr'ın çağrısı üzerine, yüzlerce taraftarı Bağdat'ta olduğu gibi Zikar'ın merkezinde de önce Cuma namazı kılmış arından liderlerinin seçime katılma çağrısına destek gösterisi düzenlemişti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

İlgili Haberler

Kamyon ile kamyonetin çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kamyon ile kamyonetin çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Seyir halindeki otomobile ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Seyir halindeki otomobile ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Arnavutköy'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Arnavutköy'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Osman Kavala Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise İrem Derici İbrahim Büyükak Gonca Vuslateri
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Şenol Güneş Deniz Türüç Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Kasım Adana Malatya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Irak Zikar'da gösterileri hedef alan saldırıda 3 protestocu öldü, 70 kişi yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 23:34:11. #1.14#
title