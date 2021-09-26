Irak yüksek yargısından, İsrail ile normalleşme isteyenler hakkında tutuklama kararı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Irak yüksek yargısından, İsrail ile normalleşme isteyenler hakkında tutuklama kararı

AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
Irak yüksek yargısından, İsrail ile normalleşme isteyenler hakkında tutuklama kararı

Irak Yüksek Yargı Konseyi, Erbil'de düzenlenen "İsrail ile normalleşme" temalı konferansa katılanlar hakkında tutuklama kararı verdi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi, Erbil'de düzenlenen "İsrail ile normalleşme" temalı konferansa katılanlar hakkında tutuklama kararı verdi.

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Irak Yüksek Yargı Konseyi, Erbil'de iki gün önce düzenlenen konferansa katılan kişilere ilişkin aldığı kararı açıkladı.

Yüksek Yargı Konseyi, İsrail ile normalleşme çağrısı yapılan bu konferansta bulunanlar hakkında tutuklama kararı aldı.

Erbil'de cuma günü düzenlenen konferansa katılan Şeyh Visam el-Hardan gibi Arap Sünni aşiret temsilcileri, İsrail ile Irak arasında ilişkilerin kurulması ve diğer bazı Arap ülkeleri gibi normalleşmeye gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

Konferansta, Irak Kültür Bakanlığında arşiv uzmanı olarak görev yapan Sahar el-Taii'nin de yer alması dikkatleri çekmişti.

"İsrail ile normalleşme" temalı konferans, Irak'taki Sünni, Şii, Kürt ve Türkmen siyasi grupların tepkisine neden olmuştu. Şeyh Hardan'ın Enbar'daki aşireti de yapılan çıkışı kınayarak, kamuoyundan özür dilemişti. Sünni Arap aşiretlerinden de olayı kınayan ve reddeden açıklamalar yapılmıştı.

Irak merkezi hükümeti de olayı kınayarak, çağrıları reddettiğini duyurmuştu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, konferansın izinleri dahilinde olmadığını ve görüşlerini yansıtmadığını bildirmişti.

AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

Son dakika! Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

 İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınları sırasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınları sırasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

 Arkadaşları, kayıp Sally'yi gözyaşlarıyla andı

Arkadaşları, kayıp Sally'yi gözyaşlarıyla andı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu
Magazin Burak Yamantürk Özge Özpirinçci Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Muslera Balotelli Cüneyt Çakır Stefan Kuntz
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Zafer Kurugöl Ziya Selçuk Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Irak yüksek yargısından, İsrail ile normalleşme isteyenler hakkında tutuklama kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 11:29:28. #1.12#