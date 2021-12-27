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Irak Yüksek Federal Mahkemesi, seçim sonuçlarını onayladı

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, seçim sonuçlarını onayladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Irak'ta geçtiğimiz Ekim ayında yapılan erken genel seçimlerin sonucunun Irak Yüksek Federal Mahkemesi tarafından onaylandığı bildirildi.

Irak'ta geçtiğimiz Ekim ayında yapılan erken genel seçimlerin sonucunun Irak Yüksek Federal Mahkemesi tarafından onaylandığı bildirildi.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerinde 9 milyondan fazla Irak halkı oy kullanmıştı. Seçim sonuçlarına itiraz edilmesinin ardından kesin sonuçlar bugün açıklandı. Irak Yüksek Federal Mahkemesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin ülkede geçtiğimiz Ekim ayının 10'unda yapılan seçim sonuçlarını onayladığı aktarıldı.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri'nin seçim sonuçlarının iptali için mahkemeye yaptığı başvuruyu reddetmişti. Irak Yüksek Federal Mahkemesinin seçim sonuçlarını onaylamasının ardından yeni Irak Meclisinin 15 gün içerisinde toplanması gerekiyor. Yeni Irak Meclisinin Ocak ayının 10'nunda toplanması bekleniyor.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

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