Irak Yüksek Federal Mahkemesi: "IKBY'den ihraç edilen petrol merkezi yönetime teslim edilmeli"

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin ( Ikby ) gaz ve petrol yasasının merkezi yönetim anayasasına aykırı olduğuna ve ihraç edilen petrol gelirlerinin Bağdat'a teslim edilmesi gerektiğine karar verdi.

Irak resmi haber ajansı İNA'nın haberine göre, mahkeme üyeleri toplanarak Ikby'nin merkezi yönetim dışında petrol ihracatı konusunu görüştü.

Mahkemeden çıkan kararda, " Ikby'deki petrol ve gaz yasası, federal yönetim (Bağdat) anayasasına aykırıdır ve yasal değildir." denildi.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, kararında, IKBY hükümetine petrol ve gaz ihracatı anlaşmalarında Petrol Bakanlığı ve Mali Denetim Divanı'na bilgi vermek zorunluluğu getirilerek, "Bölgeden ihraç edilen petrol gelirleri merkezi yönetim Petrol Bakanlığı'na teslim edilmeli." ifadesi yer aldı.