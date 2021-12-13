Irak yönetimi, Belarus'tan 3 bin 556 kişinin ülkeye geri getirildiğini açıkladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Irak yönetimi, Belarus'tan 3 bin 556 kişinin ülkeye geri getirildiğini açıkladı

Irak yönetimi, Belarus'tan 3 bin 556 kişinin ülkeye geri getirildiğini açıkladı
AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak Dışişleri Bakanlığı, Belarus'tan 3 bin 556 kişinin ülkeye geri getirildiğini duyurdu.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Belarus'tan 3 bin 556 kişinin ülkeye geri getirildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 3 bin 556 kişiyi Belarus'tan Irak'a geri getirdik. Pasaportunu kaybeden 383 kişi için de geçici pasaport temin ettik." dedi.

Sahhaf, 3 gün önceki açıklamasında da Belarus'tan 417 Iraklının ülkeye geri getirildiğini duyurmuştu.

Irak'taki olumsuz yaşam koşulları nedeniyle çok sayıda kişi, daha iyi bir yaşam hayaliyle yaz aylarından beri Avrupa'ya gitmek için Belarus sınırında zor şartlarda bekliyor.

AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title