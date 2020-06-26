Irak yönetimi 14 Hizbullah milisinin tutuklandığını açıkladı Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Yeşil Bölge ve Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle Hizbullah Tugayları'na bağlı 14 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Yeşil Bölge ve Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle Hizbullah Tugayları'na bağlı 14 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Hükümete bağlı Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugayları karargahına gece yarısı düzenlenen operasyonla ilgili bilgi verildi.

Başkent Bağdat'ın Dora bölgesindeki karargaha düzenlenen operasyonda Yeşil Bölge ve Bağdat Havalimanı'na yönelik füzeli saldırıda bulunan 14 milisin tutuklandığı ifade edilen açıklamada, bu grubun Yeşil Bölge'deki hükümet binalarına yönelik yeni saldırı hazırlığı içinde olduğu kaydedildi.

"Bu gruplar, devletin parçası olmayı reddediyor"

Terörle Mücadele Gücü'nün tutukladığı 14 kişiden oluşan milis grup hakkında yargı kararı da olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu kişiler tutuklandıktan sonra silahlı gruplar, hükümet araçlarıyla Yeşil Bölge'deki hükümet binalarına yöneldi. Bu sırada Terörle Mücadele Gücü binası da tacize uğradı. Bu gruplar (Hizbullah), devletin bir parçası olmayı reddediyor ve Silahlı Kuvvetler Komutanı'nın emir ve talimatlarına uymak istemiyor. Bu gibi davranışlar risk taşıyor ve devletin siyasi ve demokratik rejiminin güvenliğini tehlikeye atıyor. Irak halkının güvenliğini sağlamak için yolumuza ısrarla devam edeceğiz."

Terörle Mücadele Kurumu'na bağlı bir güç, gece yarısı İran'a yakın Irak Hizbullah Tugayları karargahına operasyon düzenlemişti.

Irak'taki Şii milis yapı liderleri, İran'ın baskısıyla ülkedeki ABD varlığına karşı açıklamalarda bulunuyor. Irak Hizbullahı Güvenlik Sorumlusu Ali Askeri de gece düzenlenen operasyon sonrası yaptığı açıklamada, Başbakan Mustafa el-Kazımi'yi sert şekilde eleştirmiş ve İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde rolü olduğu iddialarını yenilemişti.

Kaynak: AA