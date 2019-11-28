Irak yönetimi, 14 göstericinin öldüğü Zikar vilayetinin komutanını görevden aldı

28.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:04

Irak'ta güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 14 göstericinin ölümünün ardından Zikar vilayetinin komutanı görevden alındı.

Irak devlet televizyonuna göre, Başbakan Adil Abdulmehdi, kendi memleketi olan Zikar'da kurulan kriz masasında yer alan General Celil eş-Şammari'yi görevden aldı.



Zikar Valisi Adil Duheyli de yaptığı yazılı açıklamada, vilayetteki durum böyle devam ederse istifa edeceğini açıkladı.

Güvenlik güçlerinin Zikar vilayetindeki gösterilere müdahalesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetmiş, 80 kişi de yaralanmıştı.

Irak yönetimi, kentlerdeki güvenliği sağlamak için valilerin başkanlığında, komutanların da yer aldığı kriz masası kurulmasını kararlaştırmıştı.

Kaynak: AA