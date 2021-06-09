Irak yargısı Haşdi Şabi Komutanı Muslih'in delil yetersizliğinden serbest bırakıldığını açıkladı
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Irak yargısı Haşdi Şabi Komutanı Muslih'in delil yetersizliğinden serbest bırakıldığını açıkladı

Irak yargısı Haşdi Şabi Komutanı Muslih'in delil yetersizliğinden serbest bırakıldığını açıkladı
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Irak'ta yaklaşık iki hafta önce "terör" suçlamasıyla tutuklanan Haşdi Şabi Enbar Komutanı Kasım Muslih'in delil yetersizliğinden serbest bırakıldığı açıklandı.

Irak'ta yaklaşık iki hafta önce "terör" suçlamasıyla tutuklanan Haşdi Şabi Enbar Komutanı Kasım Muslih'in delil yetersizliğinden serbest bırakıldığı açıklandı.

Irak Yargı Meclisinden yapılan açıklamada, Muslih hakkındaki tüm soruşturma ve incelemelerin tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada Muslih'in kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği ve delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldığı belirtildi.

Irak basını bugün Muslih'in beraat ettiğini duyurmuş, Haşdi Şabi'ye yakın sosyal medya hesaplarından da Muslih'in serbest bırakıldığına ilişkin görüntüler yayımlanmıştı.

Muslih'in tutuklanması

Irak Yüksek Yargı Konseyinin "terör suçundan yakalama kararı" çıkardığı Haşdi Şabi Komutanı Muslih 26 Mayıs'ta Irak hükümetine bağlı özel güç tarafından tutuklanmıştı.

Muslih'in Kerbela'daki sivil aktivistlerin öldürülmesi ve ABD askeri üssü olan Ayn el-Esed'e roket saldırılarında parmağı olduğu iddia edilmişti.

Olaya tepki gösteren Haşdi Şabi'ye bağlı silahlı milisler, Muslih'in sorgulanmak üzere götürüldüğü Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi askeri araçlarla basarak bir süre abluka altına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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