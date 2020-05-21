Irak, yakalanan yeni DEAŞ lider adayıyla ilgili bilgileri paylaştı
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Irak, yakalanan yeni DEAŞ lider adayıyla ilgili bilgileri paylaştı

Irak Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin halefleri arasında ismi geçen ve dün yakalandığı duyurulan Abdunnasır Kardaş'la ilgili kimlik ve örgütsel bilgileri paylaştı.

Irak, yakalanan yeni DEAŞ lider adayıyla ilgili bilgileri paylaştı
21.05.2020 06:28 | Son Güncelleme: 21.05.2020 06:28

Irak Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin halefleri arasında ismi geçen ve dün yakalandığı duyurulan Abdunnasır Kardaş'la ilgili kimlik ve örgütsel bilgileri paylaştı.

Savunma Bakanlığı'na bağlı Emniyet Medya Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, gerçek ismi Taha Abdurrahim Abdullah Bekir el-Gassani olan Kardaş'ın, 1967'de Ninova'nın Telafer ilçesinde doğduğu ve Musul'un Mişeyrfe semtinde ikamet ettiği belirtildi.

Açıklamada, Kardaş'ın DEAŞ'a Ninova'da 2007'de üye olduğu ve El-Cezire bölgesinde yıl sonuna kadar valilik yaptığı, bu süre zarfında da Irak güçleri ile sivilleri hedef alan birçok operasyon düzenlediği ifade edildi.

Kardaş, 2010 yılı başında Kuzey bölgesi vali yardımcılığına ve Bağdadi'nin emriyle kuzey vilayetleri valiliğine getirildi. Kardaş, 2011'de Bağdat dışında Bağdadi ile bir araya geldi ve sanayi ve geliştirme biriminin başına getirildi. Daha sonra Bağdadi kendisine Suriye'ye gitme ve orada silah ve patlayıcı imalathaneleri açma görevi verdi.

Kardaş, Suriye'de Doğu bölgesi (Haseke, Deyruz Zor ve Rakka) valiliğine, örgütün lider kadrosundan Ebu Muhammed El-Adnani'nin öldürülmesinden sonra ise Bağdadi'nin yardımcılığına getirildi.

Açıklamada Kardaş'ın, Suriye'de Aynularap'taki (Kobani) savaştan, Tedmur (Palmira), Halep ve Şam'ın ele geçirilmesinden sorumlu olduğu, Irak güçlerine dönük saldırılarda kullanılan hardal gazının üretimi ve geliştirilmesinde rol oynadığı ve o dönemde tüm idari işler ile üretim faaliyetlerini kontrol ettiği bilgisine yer verildi.

Dün Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya konuşan güvenlik yetkilileri, istihbarat kurumu tarafından düzenlenen operasyon sonucu Bağdadi'nin haleflerinden Kardaş'ın ele geçirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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