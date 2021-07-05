Irak: Yabancı petrol şirketleri ülkeyi terk etmek istiyor
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Irak: Yabancı petrol şirketleri ülkeyi terk etmek istiyor

Irak: Yabancı petrol şirketleri ülkeyi terk etmek istiyor
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak Petrol Bakanı İhsan Abduccebar, British Petroleum (BP) gibi büyük yabancı petrol şirketlerinin ülkeden çekilmek istediğini belirtti.

Irak Petrol Bakanı İhsan Abduccebar, British Petroleum (BP) gibi büyük yabancı petrol şirketlerinin ülkeden çekilmek istediğini belirtti.

Mecliste milletvekillerin sorularını yanıtlayan Abduccebar, Irak'taki yabancı petrol şirketlerinin durumuna değindi.

"Royal Dutch Shell Şirketi çekildi. BP de çekilmek istiyor." diyen Abduccebar, şunları kaydetti:

"Lukoil hisselerini resmi olarak Çin şirketlerine satmak istiyor. ExxonMobil de çekildi. Basra'nın Zubeyr bölgesinden bir başka İngiliz petrol şirketi daha çekilmişti. Irak'taki yatırım ortamı, büyük yatırımcıları korumaya uygun değil. Tüm büyük yatırımcılar kendilerine başka pazarlar ya da başka ortaklar arıyor. Mevcut konjonktürde bu şirketler Irak'ta kalamıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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