Irak ve Ürdün terörle mücadelede iş birliği yapacak Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Irak ile terörle mücadele konusunda iş birliği yapacaklarını söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Irak ile terörle mücadele konusunda iş birliği yapacaklarını söyledi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, başkent Bağdat'a resmi temaslar için gelen Safedi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ürdünlü mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin içeriğine değinen Hüseyin, "Güvenlik, ekonomi ve sağlık alanlarındaki iş birliğinin yanı sıra ikili ilişkilerin geliştirilmesini ele aldık." ifadelerini kullandı.

Safedi ise Hüseyin'in sözünü ettiği alanların dışında bölgede terörle mücadele konusunda da iki ülkenin iş birliği yapacağını bildirdi.

Safedi, Bağdat'taki temasları kapsamında Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi ile de bir araya gelmişti.

Kaynak: AA