Irak ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 66, Ürdün'de 13 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 66, Ürdün'de 13 kişi daha hayatını kaybetti.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 66 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 bin 970 kişinin enfekte olduğu, 9 bin 926 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 19 bin 336'ya, vaka sayısının da 1 milyon 732 bin 298'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 547 bin 666 olduğu kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan 13 kişinin daha hayatını kaybettiği, 926 yeni vaka tespit edildiği, 1055 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Son rakamlarla toplam can kaybının 10 bin 148, vaka sayısının 779 bin 19, iyileşenlerin sayısının da 757 bin 179 olduğu aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed