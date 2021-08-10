Irak ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Irak ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Irak ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 66, Ürdün'de 13 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 66, Ürdün'de 13 kişi daha hayatını kaybetti.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 66 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 bin 970 kişinin enfekte olduğu, 9 bin 926 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 19 bin 336'ya, vaka sayısının da 1 milyon 732 bin 298'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 547 bin 666 olduğu kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan 13 kişinin daha hayatını kaybettiği, 926 yeni vaka tespit edildiği, 1055 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Son rakamlarla toplam can kaybının 10 bin 148, vaka sayısının 779 bin 19, iyileşenlerin sayısının da 757 bin 179 olduğu aktarıldı.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika gündem: TSK, Irak'ın kuzeyinde 13 teröristi etkisiz hale getirdi
Son dakika gündem: TSK, Irak'ın kuzeyinde 13 teröristi etkisiz hale getirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan Ümit Dündar Mahmut Özer Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Deniz Akkaya Seren Serengil
Spor Mesut Özil Metin Oktay Merve Çoban Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Irak ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 19:25:35. #1.16#

title