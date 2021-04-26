Irak ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, Irak'ta 46, Ürdün'de 45 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, Irak'ta 46, Ürdün'de 45 kişi daha yaşamını yitirdi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 bin 536 yeni vaka tespit edildiği, 7 bin 910 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Salgında can kaybının 15 bin 303'e, vaka sayısının 1 milyon 37 bin 858'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı da 913 bin 211 oldu.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 45 kişinin daha hayatını kaybettiği, 2 bin 386 yeni vaka kaydedildiği, 2 bin 790 kişinin ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybının 8 bin 660'a, vaka sayısının 704 bin 540'a, iyileşenlerin sayısının da 671 bin 127'ye yükseldiği kaydedildi.

Fas'ta 55-60 yaş grubu aşılama kapsamına alındı

Fas'ta ise vatandaşların virüse karşı aşılama sürecinden yararlanma yaş aralığının, 55-60 yaş grubunu kapsayacak şekilde genişletildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 60 yaş üstündekilere ve sağlık personeline öncelik verildikten sonra 55-60 yaş grubunun aşılama sürecinin yarın başlayacağı belirtildi.

Fas'ta Kovid-19 aşılama kampanyası 28 Ocak'ta başlamıştı.

Ülkede son olarak, virüs kaynaklı can kaybının 8 bin 992, vaka sayısının 509 bin 363, iyileşenlerin sayısının ise 495 bin 262 olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup