Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 69, Suudi Arabistan'da 12 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 69, Suudi Arabistan'da 12 kişi daha hayatını kaybetti.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 69 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 bin 320 kişinin enfekte olduğu, 6 bin 916 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Toplam can kaybının 18 bin 20'ye, vaka sayısının da 1 milyon 518 bin 837'ye yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 379 bin 74 olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin daha vefat ettiği, 1142 yeni vaka tespit edildiği, 1024 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 8 bin 115, vaka sayısının da 513 bin 284 olduğu, iyileşenlerin sayısının ise 494 bin 264'e ulaştığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed