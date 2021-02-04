Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 12, Suudi Arabistan'da 3 kişi daha hayatını kaybetti.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1150 kişi Kovid-19'a yakalandı ve toplam vaka sayısı 624 bin 222 oldu.

Salgında can kaybı da 12 artışla 13 bin 91'e çıktı. Hastalığı atlatanların sayısı ise 596 bin 959'a ulaştı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, son bir günde Kovid-19'dan 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 303 kişide virüs tespit edildiğini, 297 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Virüs kaynaklı can kaybının 6 bin 389'a, vaka sayısının 369 bin 248'e yükseldiğini aktaran Bakanlık, iyileşen hasta sayısını 360 bin 697 olarak açıkladı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise salgında 185 yeni vaka tespit edildiği, 97 hastanın iyileştiği bildirildi.

Vaka sayısının 135 bin 41'e, iyileşenlerin sayısının 127 bin 266'ya yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs kaynaklı can kaybının 1532 olduğu hatırlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed