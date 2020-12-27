Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
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Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

27.12.2020 18:01 | Son Güncelleme: 27.12.2020 18:04
Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 780'e, Suudi Arabistan'da 6 bin 185'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 780'e, Suudi Arabistan'da 6 bin 185'e yükseldi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 818 yeni vaka tespit edildiği, 1541 hastanın ise iyileştiği bildirildi.

Böylece toplam can kaybının 12 bin 780'e, vaka sayısının da 591 bin 597'ye yükseldiği Irak'ta, şu ana kadar 531 bin 803 kişinin ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 154 yeni vaka tespit edildiği, 175 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 185'e, vaka sayısının da 362 bin 220'ye yükseldiği ülkede, 353 bin 179 hastanın ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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