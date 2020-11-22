Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

22.11.2020 16:57 | Son Güncelleme: 22.11.2020 17:00
Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 11 bin 958'e, Suudi Arabistan'da 5 bin 780'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 11 bin 958'e, Suudi Arabistan'da 5 bin 780'e yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 33 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1766 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Böylece ölü sayısının 11 bin 958'e, vaka sayıısnın da 535 bin 321'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 465 bin 452'ye ulaştığı kaydedildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 19 kişinin daha hayatını kaybettiği, 224 yeni vaka tespit edildiği, 489 hastanın ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 780'e, vaka sayısının da 355 bin 258'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 343 bin 371 olduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

İlgili Haberler

Irak ile Suudi Arabistan arasındaki sınır kapısı 29 yıl aradan sonra açılıyor
Irak ile Suudi Arabistan arasındaki sınır kapısı 29 yıl aradan sonra açılıyor
Irak krizinde dip yapan yumurta fiyatı pandemi sürecinde arttı
Irak krizinde dip yapan yumurta fiyatı pandemi sürecinde arttı
Son dakika: Irak'ta DEAŞ saldırısı: 3 ölü, 8 yaralı
Son dakika: Irak'ta DEAŞ saldırısı: 3 ölü, 8 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Haberlerİzmir'deki geçici konaklama merkezi, ilk depremzedeleri yarın ağırlayacak - HaberlerBelçika'da kadına şiddet protesto edildi - HaberlerErdoğan: "İnsana hizmet etmeyen, insana huzur, esenlik ve değer vermeyen, adaleti ve güvenliği temin etmeyen bir sistemin başarı şansı yoktur." - HaberlerSon dakika haberleri! Erdoğan: "Hırs, tahakküm, adaletsizlik ve rant üzerine kurulu mevcut küresel ekonomik mimarinin ne insanı ne de tabiatı koruması mümkündür." - HaberlerSon dakika haber... Erdoğan: "Terör tehdidinin bertaraf edilmesi, ihtilafların önlenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." - HaberlerSon dakika haberleri! Selfieci şehzade 'maskeli' oldu - HaberlerSon dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanlığından unlu mamullerde kanserojen madde kullanıldığı iddiasına yanıt Açıklaması - HaberlerSon dakika haber: İrlandalı müzisyenden kır manzarası eşliğinde çello resitali - Haberlerİl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi - Haberler'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş - HaberlerSon Dakika! "İttifak çatırdıyor mu?" sözlerine Erdoğan'dan yanıt: Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz - Haber"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak - Haberler
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Alaattin Çakıcı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Teoman İbrahim Tatlıses Mustafa Topaloğlu
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Samet Aybaba Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kaza Bursa Rusya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 17:02:32. #1.15#
title