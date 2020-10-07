Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı...
07.10.2020 18:27 | Son Güncelleme: 07.10.2020 19:21
Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.
Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi
ANKARA - Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşmeleri düzenlendi. HDP grubu hariç bütün partiler olumlu oy kullandılar.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK