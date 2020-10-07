Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı...

Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.