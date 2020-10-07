Irak ve Suriye'ye ilişkin tezkereler bir yıl daha uzatıldı
07.10.2020 18:19 | Son Güncelleme: 07.10.2020 18:23
Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de kabul edildi.
Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda, Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü. HDP grubu hariç bütün partilerin olumlu oy kullanması ile tezkere kabul edildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı