Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek bölgesinde 1 PKK'lı, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek bölgesinde 1 PKK'lı, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadelenin her yerde etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li...
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li...
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