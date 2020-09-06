Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 günde 91 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 günde 91 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 24 saatte 16, son 10 günde de 91 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 günde 91 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
06.09.2020 13:37 | Son Güncelleme: 06.09.2020 13:40

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 24 saatte 16, son 10 günde de 91 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadelenin gece-gündüz, dağ bayır demeden etkili ve kararlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 16 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece son 10 günde toplam 91 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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